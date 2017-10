Lauterbach Klaus Brucker besonders geehrt

Da die geehrten aktiven Musiker in ihrer langjährigen Mitgliedschaft in der "Harmonie" einen beeindruckenden Einsatz für ihren Musikverein gezeigt haben, wurde Christa Weinmann und Berthold Kunz das Kreisverbandsehrenzeichen in Silber für besonderes, langjähriges Engagement verliehen. Zudem wurde Klaus Brucker eine besondere Anerkennung zuteil. Er investierte in seiner langjährigen Tätigkeit als Vorsitzender viel Zeit in den Verein und füllte mit beeindruckender Hingabe sein Amt aus: Deshalb wurde ihm von Warmbrunn das Kreisverbandsehrenzeichen in Gold überreicht.

Mit keiner Ehrung, aber einem herzlichen Geschenk wurden Euphemia und Werner Roming, die Wirtsleute des ehemaligen Gasthauses Wilhelmshöhe, überrascht. Ein gemeinsames Foto, signiert von allen Musikern der "Harmonie", soll die Eheleute an die vergangenen Jahre erinnern. Mit dem Geschenk bedankte sich der Musikverein für all die Jahre, in denen die Musiker in der "Wilhelmshöhe" stets willkommen waren und zu jeder Tages- und manchmal auch Nachtzeit umsorgt wurden.

Die Feierstunde wurde vom Vororchester Lauterbach-Sulzbach unter der Leitung von Lene Fischer und Katja Moosmann musikalisch umrahmt.