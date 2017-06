Der Wettergott meinte es gut und ließ die Gewitterwolken weiterziehen – so konnte das Sommerfest des Geschwister-Heine-Kindergarten Lauterbach und Sulzbach bei schönem und trockenem Wetter stattfinden. "Schon das ganze Jahr beschäftigten sich die Kinder mit unserem Ort", heißt es in einer Mitteilung. So passte es gut, das Sommerfest mit einer Rallye in Sulzbach zu beginnen. Unterwegs mussten verschiedene Aufgaben gelöst werden. Zur Belohnung gab es zum Abschluss noch ein Eis. Nach einem gemeinsamen Lied fand auf dem Spielplatz des Kindergartens Sulzbach noch ein gemeinsames Picknick statt. Foto: Kindergarten