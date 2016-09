Lauterbach "Kickers" vom Siegeswillen beflügelt

Lauterbach. Nach rund 15 Jahren hatte der alte Kunstrasen ausgedient und musste buchstäblich von Grund auf saniert werden. Die Arbeiten wurden bereits vor Wochen termingerecht abgeschlossen, doch der Fußballverein "Kickers 09" verlagerte die offizielle Einweihung auf das vom Förderverein alljährlich veranstaltete Oktoberfest.

Dieses wurde am Samstag mit einem zünftigen und sehr gut besuchten Weißwurstfrühstück im kleinen Zelt beim Sportheim am Wiesenwegle eröffnet. Mit der Umsetzung der Sanierungsmaßnahme ging für den Fußballverein ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Das Projekt wurde zunächst mit 240 000 Euro veranschlagt. Eine Summe, die indes nicht nur den Verantwortlichen des Fußballvereins, sondern auch vor allem Bürgermeister Norbert Swoboda und dem Gemeinderat Sorgenfalten bereitete.

Letztendlich ließ sich die Maßnahme nicht mehr länger hinauszögern. Vor allem, als der Württembergische Landessportbund (WLSB) einen Zuschuss von 60 000 Euro signalisierte. Die Gemeinde hatte im Haushalt 130 000 Euro eingestellt. Summa summarum blieben noch 50 000 Euro beim Fußballverein hängen. Es wurde ein Spendenaufruf gestartet. "Wir schaffen das nicht", resignierte der Vorsitzende Karl-Heinz Moosmann noch vor einem Jahr, da die Spendenbereitschaft zunächst mäßig anlief. Doch mit den sportlichen Erfolgen der aktiven Mannschaften hellte sich auch die Spendenfreudigkeit auf. Bei der Einweihung musste sich Moosmann korrigieren und stellte fest, es seien 170 Spenden eingegangen und zwar in Beträgen von 25 Euro bis sage und schreibe 6000 Euro. Aktuell fehlen daher immer noch 8000 Euro.