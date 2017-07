Lauterbach Kein Schulleiter in Sicht

Prognose: Grundschule bleibt bestehen

"Wir wollen Transparenz schaffen", versprach Rössner und stellte sich auch der Kritik am Verlauf des vergangenen Schuljahrs. "Die Situation war nicht so, als dass wir sie hätten stemmen können", gab sie zu.

Das liege jedoch nicht nur an den ausbleibenden Bewerbungen für die Stelle des Schulleiters, sondern allgemein am Lehrermangel, der vor allem regional verschärft ein bedenkliches Thema sei. "Aber auch kleine Grundschulen treiben uns um", sagte Rössner, konnte jedoch den Fortbestand der Lauterbacher Grundschule garantieren. "Mit einer Prognose von 25 Kindern pro Jahrgang ist das eine sichere Bank."

Das freute auch Bürgermeister Norbert Swoboda: "Uns ist Schule wichtig und uns ist wichtig, dass die Schule im Dorf bleibt", sagte er. Als Schulträger könne die Gemeinde viel an Gebäuden oder der Finanzierung von Spielgeräten oder Sanierungsmaßnahmen bewirken, jedoch den Lehrermangel nicht beeinflussen. Für ihn liege der Knackpunkt hierbei in der "hohen Politik": "Das Land entlässt in der Sommerpause viele Lehrer – da brauchen wir uns nicht wundern, wenn sie abwandern."

Elternbeiratsvorsitzende Sonja Rajsp knüpfte an seinen Standpunkt an und brachte den Faktor Attraktivität ins Spiel. "Müssen wir nicht vielleicht die Maßnahmen überdenken und kreativer werden, um mehr Lehrer oder einen neuen Schulleiter zu finden", fragte sie. Schließlich sei die Position des Schulleiters finanziell nicht lukrativ, wenn man die hohe Erwartungshaltung und die hohe Verantwortung bedenkt.

"Am Geld liegt es nicht", entgegenete Schulamtsleiterin Sabine Rösner. "Was wirklich funktioniert ist Mund- zu-Mund-Propaganda", lautete ihr Tipp. Hierbei könnten sich auch die Eltern beteiligen. "Sie müssen überall erzählen, wie toll es hier ist." Nur so könnte die ländliche Region auch Lehrern aus Großstädten wie Stuttgart oder Freiburg schmackhaft gemacht werden. Fest stehe jedoch: "Es gibt keine einfachen Lösungen." Und das werde sich voraussichtlich in nächster Zeit auch nicht ändern.

In drei bis vier Jahren sei damit zu rechnen, dass sich die Lehrerversorung stabilisiere, wagte Rösner eine vorsichtige Prognose. Wie viel Geduld die Lauterbacher Eltern noch brauchen, bis ein neuer Schulleiter gefunden wird, konnte sie nicht sagen.