Lauterbach Kaminbrand am Dollenhof

Lauterbach. Zu einem Kaminbrand mussten am gestrigen Donnerstag die Feuerwehr Lauterbach mit über 20 Mann und drei Fahrzeugen sowie die Drehleiter aus Schramberg ins Lauterbacher Gewann Dollenhof ausrücken. Beim Eintreffen der Wehr, so Kommandant Markus Pfundstein, seien die Flammen regelrecht aus einem Gebäudekamin geschlagen. Rund 1000 Grad, so schätzt er, habe die Temperatur betragen – und an den Kamintüren innen 200 Grad. Von daher habe Bedarf zum Handeln bestanden, sagte Pfundstein. Zusammen mit dem Kaminfeger sei das Kamin von dem auslösenden Glanzruß befreit worden.