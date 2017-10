Tote Leitungen und falsch geschaltete Nummern: Ein Kabelschaden hat gestern für verärgerte Telekom-Kunden gesorgt. Auch das Rathaus in Lauterbach war von der Störung betroffen, so konnten Störungen nicht gemeldet werden. Beim Einsetzen der Leitplanke an der L 108 im Bereich der Brücke über den Lauterbach (oberhalb des Sammelweihers) war ein zweites Hauptkabel der Telekom im Boden beschädigt worden. Die Instandsetzung sollten aber bereits gestern Abend abgeschlossen sein und der ausgehobene Graben spätestens heute wieder zugeschüttet werden, so die Firma Weber Fernmeldebau (Subunternehmer der Telekom) auf Nachfrage. Foto: Borho