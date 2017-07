Lauterbach Jugendmannschaften der Kickers blicken schon auf die nächste Saison

Die verbleibenden A-Jugendspieler werden zu den Aktiven beider Vereine hochgezogen, die Spieler die 18 Jahre alt, oder im zweiten A-Jugendjahrgang sind können auch sofort bei den Aktiven eingesetzt werden.

B-Jugend

Die B-Jugend (Jahrgang 2001/2002) spielt in dieser Saison wieder in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Hardt. Trainiert wird sie von Josip Kopp und Udo Ganter (beide FC Hardt). Der Kader der B-Jugend umfasst aktuell 24 Spieler, davon sieben der Kickers. Da von diesem Kader 17 Spieler vom älteren Jahrgang sind ist sichergestellt dass in der kommenden Saison wieder eine A-Jugend gemeldet werden kann. Die B-Jugend, deren Saison am 9. September mit der ersten Pokalrunde beginnt, hat bereits am 10.Juli mit ihrer Vorbereitung begonnen, am Sonntag, 23. Juli, (in Lauterbach gegen die SG Wolfach) und 26. Juli (in St.Georgen) bestreitet sie ihre ersten Vorbereitungsspiele.

Nach der Vorbereitung wird montags in Hardt und donnerstags in Lauterbach trainiert. Trainingsbeginn ist jeweils um 19 Uhr. Eine Woche vor dem Rundenstart veranstalten die Kickers am Sonntag, 3. September, ein Vorbereitungsturnier in Lauterbach.

C-Jugend

Der C-Jugend stehen in der Saison 17/18 nach dem Wechsel von Torspieler Roman Wußler zum FC 08 Villingen noch 23 Spieler zur Verfügung, davon haben neun den Pass bei den Kickers. Zehn Spieler des Jahrgangs 2003/2004 sind aus dem älteren C-Jugendjahrgang. Trainiert werden die C-Junioren von Andreas Bühler, Jonas Fleig, Uwe Haas (alle K09) und Felix Fleig (FCH). Die C-Jugend hat am 11. Juli mit ihrer Vorbereitung begonnen. Vom 28. bis 30. Juli geht die C-Jugend in ein Trainingslager nach Moos am Bodensee. Das Training ist immer montags um 18 Uhr in Lauterbach und donnerstags um 18 Uhr in Hardt. Die Runde der C-Jugend beginnt ebenfalls am 9. September mit der ersten Pokalrunde und auch für die C-Jugend steht eine Woche davor (Samstag, 2. September) ein Vorbereitungsturnier in Lauterbach auf dem Programm.

D-Jugend

Auch bei der D-Jugend (Jahrgang 05/06) wurde die gelungene Zusammenarbeit mit Hardt fortgesetzt. Die Mannschaft, die von Christian Dreyer, Dietmar Haas (beide K09), Patrick Maier und Dietmar Vogler (alle FC Hardt) trainiert und betreut wird, hatte bereits mit einem Kennenlerntraining in Lauterbach begonnen, macht jetzt aber eine Sommerpause ehe die Mannschaft am Dienstag, 8. August, mit der Vorbereitung beginnt. Die D-Jugend trainiert dienstags um 17.30 Uhr in Hardt und donnerstags um 18 Uhr in Lauterbach. Der D-Jugend stehen 27 Spieler zur Verfügung (14 von den Kickers) so dass zwei Neuner-Mannschaften gemeldet wurden. Zwölf Spieler gehören dem älteren Jahrgang an. Die Saison der D-Jugend beginnt am 16. September mit der Vorrunde zum VR-Talentiade-Cup, an welchem Spielort steht noch nicht fest.

Spielorte

Die Heimspiele der B- und C-Junioren werden in der Vorrunde in Hardt und in der Rückrunde in Lauterbach ausgetragen, die D-Jugend spielt die Qualirunde in Lauterbach und im Frühjahr in Hardt.

Die jüngeren Jahrgänge dürfen sich noch etwas länger Sommerpause gönnen und beginnen erst zum Ferienende oder bei Schulbeginn wieder mit dem Training.

Weitere Informationen: Kinder, die Lust haben mit dem Fußballspielen zu beginnen können einfach zu den Trainingszeiten am Sportplatz vorbei kommen und sich bei den jeweiligen Trainern melden. Weitere Infos auch unter www.k09.info