Lauterbach Jubiläum wirft Schatten voraus

Die Bremenlocher haben als Pate auch in 2016 den Wanderweg auf den Fohrenbühl wieder instandgesetzt. Kassiererin Silvia Moosmann habe "gut gewirtschaftet" stellte der Kassenprüfer Willi Sommer zur allgemeinen Freude fest. Der von Willi Bader angeregten Entlastung wurde einstimmig entsprochen.

Josef Haas bereits seit 60 Jahren Mitglied

Edgar Oberföll bleibt auch künftig stellvertretender Vorsitzender, Veronika Arndt Schriftführerin, Gabriele Schrempp und Wolfgang Storz Ausschussmitglieder sowie Willi Sommer Kassenprüfer. In Abwesenheit wurden Marianne Deuschle für 40 und Josef Haas sogar für 60 Jahre geehrt. In seiner Vorschau nannte Schrempp das Waldfest am 28. Mai, eine Wanderung am 22. Oktober, die Nikolausfeier am 3. Dezember, den Familienabend am 27. Januar und das "Knöchle-Essen" am 12. Februar.