Lauterbach Jenny Bright spielt und singt sich in die Herzen

Und Jenny spielte sich erneut in die Herzen des Publikums: Mit Gitarre, Keyboard und Ukulele sang sie einige Coversongs, unter anderem "Stay Stay Stay" von Taylor Swift, "Jolene" von Dolly Parton, "Hallelujah" von Leonard Cohen.

Dazwischen brachte die bezaubernde junge Singer-Songwriterin aus Hardt aber auch viele selbst komponierte Lieder. Natürlich durfte auch der Song nicht fehlen, das sie vor wenigen Tagen live im SWR Fernsehen bei "Kaffee oder Tee" darbrachte: "I Lost my Head Over You". Die Zuhörer dankten es ihr mit viel Applaus – und das Wirtspaar Nicole Ebert und Thomas Brohammer sowie Organisatorin Sonja Rajsp planen mit Jenny Bright schon ein Louderbacher Event 2018 – dann aber open air in der Konzertmuschel – "da ist mehr Platz für Gäste".