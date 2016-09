Lauterbach Jeder Wellenschlag wird zum Alptraum

Doch der Schein trügt. In Wirklichkeit wartete bereits ein Schleppervermittler darauf, den Lohn für die Überfahrt nach Europa kassieren zu können. Zusammen mit einigen Hundert Menschen wurde er unter Waffengewalt in das Unterdeck eines quietschenden Holzkutters verfrachtet. Ohne Gepäck, ohne Essen und ohne Flüssiges zum Trinken, um Gewicht zu "sparen".

Der vollgepferchte Kutter stach in das Meer, ohne eine Ankunft in Aussicht zu stellen. Doch für eine Umkehr war es längst zu spät. Nach und nach breitete sich Todesangst aus, das Zeitgefühl erlosch und in der beklemmenden Ohnmacht wurde jeder starke Wellenschlag zum erschütternden Trauma. Die Notdurft musste in das Meer verrichtet werden und tröpfelte auch vom Oberdeck durch die Ritzen auf die Menschen im Unterdeck.

Essen und Schlafen

Nach zwei Tagen und zwei Nächten wurde der Kutter schließlich von der italienischen Seenotrettung gesichtet. Diese verteilten Rettungswesten und die Menschen auf verschiedene Rettungs-Boote. Nach weiteren zwei Tagen auf hoher See wurde der Hafen Trapani auf Sizilien angesteuert. Daffeh, beim Erzählen stets lächelnd, wird plötzlich ernst und gesteht: "Noch zwei Stunden – ich tot". Das Camp auf Trapani erwies sich als Fata Morgana

. Der Tagesablauf bestand lediglich aus Essen und Schlafen. Nach einem Jahr Aufenthalt wurde dem Camp in Richtung Norden der Rücken gekehrt. Ohne gültige Papiere in Basel angekommen, wurde ihm ein Aufenthalt verwehrt. In die Flüchtlingsunterkunft Lörrach war es indes nur noch ein Katzensprung.

Seit rund einem Jahr ist der Flüchtling in einer Wohngruppe der Stiftung St. Franziskus in Sulgen untergebracht. Ramona Riemann vom Sozialdienst für unbegleitete minderjährige Ausländer sieht in seinem Alter insofern einen Glückfall, als er als Jugendlicher voll betreut werden kann. "Ich weiß nicht, wo er als Erwachsener gelandet wäre".

Daffeh absolvierte an der Beruflichen Schule Schramberg-Sulgen das "Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit dem Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen". Diese sind erstaunlich gut. Im neuen Schuljahr wird er die Klasse VABR+ besuchen, um den Hauptschulabschluss zu erlangen. Dazu sind auch verschiedene Praktika erforderlich. Ramona Haas vom Schulsozialdienst bedauerte gegenüber unserer Zeitung, es sei sehr schwer so einen Praktikum-Platz zu finden. Nach anfänglicher Euphorie seien die Betriebe zunehmend kritischer, je näher ein Kandidat beschrieben werde. Die Lauterbacher Zimmerei Rapp habe bereits beim ersten Anruf spontan zugesagt. Daffeh absolviert dort bereits seit Montag ein zweiwöchiges, freiwilliges Praktikum.

Wie Firmenchef Klaus-Dieter Rapp gegenüber unserer Zeitung verriet, wolle er in erster Linie helfen und unterstützen, so gut wie es eben gehe. Dem äußerst lernwilligen Flüchtling falle ohne nützliche Betätigung buchstäblich die Decke auf den Kopf. In der problemlosen Integration sieht er ein weiteres Argument.

"Meine Mitarbeiter können sich auf diese Weise mit der Situation vertraut machen". Finanziell gehen beide Seiten kein Risiko ein, zumal ein Schüler-Praktikum rundum versichert ist. Übrigens, Muhammed Daffeh ist auch bereits als A-Jugendspieler des SV Sulgen, ausgestattet mit Spieler-Pass, voll integriert. Der gelb-schwarze Haarschnitt verrät ihn als Fan von Borussia Dortmund.