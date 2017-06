Lauterbach Jede Menge Spaß und spannende Begegnungen

Nicht nur die Spielerinnen und Spieler hatten ihren Spaß, auch für die zahlreichen Zuschauer war es ein unterhaltsames Turnier, denn es gab viele spannende Spiele. Der Samstag klang mit DJ Becker und der Dodgeballparty mit Dodgebar aus.

Am Sonntagmorgen waren dann die Kinder von acht bis 13 Jahren an der Reihe. 15 Kinder waren mit Begeisterung dabei und wurden auf drei Mannschaften verteilt. Die Erstplatzierten erhielten einen Gutschein für ein Eis und für eine Portion Pommes. Alle Anderen bekamen einen Gutschein für eine Portion Pommes.

Aber es wurde nicht nur Sportliches geboten, auch für die musikalische Unterhaltung war bestens gesorgt. So spielte zum Frühschoppen und reichhaltigen Mittagstisch mit Schnitzel, Salat, Pommes und Burger, der Musik- und Trachtenverein Reichenbach unter der Leitung von Ralf Vosseler. Am Nachmittag musizierte die Jugendkappelle Lauterbach/Sulzbach, ebenfalls unter der Leitung von Ralf Vosseler. Parallel ging es am Sonntagnachmittag sportlich mit der Zwischenrunde im Dodgeball und dem Endspiel weiter.