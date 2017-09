Lauterbach Jazz, Blues, Soul und Funk

Ein Jahr nach ihrem Staatsexamen an der Musikhochschule Trossingen und Reisen durch Indien, Malaysia, Vietnam und Japan kehrt die aus Tuttlingen stammende Sängerin und Komponistin Tabea Luisa für mehrere Konzerte wieder in den Süden Deutschlands zurück.

Frei nach dem Motto "Home is where my Microphone is" verbrachte die junge Musikerin in den vergangenen Monaten viel Zeit in Indien, wo sie in ihrer mittlerweile zweiten Wahlheimat Kalkutta mit verschiedenen Formationen auftrat und mit den besten Blues- und Soulmusikern der Stadt an neuen Songs arbeitete.

Mit diesen Nummern im Gepäck geht Tabea Luisa im September auf Tour und präsentiert einen Mix aus deutsch- und englischsprachigem Pop, Soul, R’n’B und Funk.