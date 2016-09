Lauterbach Jahrgänger feiern drei Tage in Isny

Lauterbach.

Drei Tage lang feierte der Lauterbacher Jahrgang 46/47 sein 70er Fest in Isny im Allgäu. Am Dienstag ging es los Richtung Bodensee. Bei strahlendem Sonnenschein wartete „Im Vorbei“ direkt am See ein tolles Frühstücksbüffet auf die Teilnehmer. Gestärkt ging die Fahrt weiter nach Lindenberg, wo in der dortigen Basilika der verstorbenen Jahrgänger gedacht wurde. Das nächste Ziel war das Brauhaus Schäffler in Missen.

Nach einer lustigen Bierprobe war die nächste Station Isny, wo eine Kaffeepause eingelegt wurde. Im herrlichen Hotel „Hohe Linde“ angekommen wurde gemeinsam das Abendessen eingenommen. Danach begrüßte G. Bardutzky alle Festteilnehmer und verlas die Jahrgangschronik vom Kindergarten bis zum 70er Fest. Die zusammengestellten Jahrgangsfotos erinnerten an manche tollen Begebenheiten.