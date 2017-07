Lauterbach. In der Zeit von Samstag, 29. Juli bis Montag, 11. September wird Pfarrer Robichen aus der Diözese Tiruvalla, Indien, erneut die Ferienvertretung in der katholischen Kirchengemeinde St. Michael übernehmen. In diesem Jahr möchten die Kirchengemeinde und die Kolpingfamilie ihn mit einem kleinen indischen Abend auf dem Kirchplatz begrüßen. Der Abend beginnt am Samstag, 29. Juli, um 18.30 Uhr mit der Feier der Abendmesse. Anschließend wird auf dem Kirchplatz ein kleines indisches Gericht angeboten. Getränke stehen ebenfalls zu Verfügung. Nebenher läuft eine Diaschau mit Bildern der letzten Indienreise der Kolpingfamilie. Bei schlechter Witterung findet der Abend im Gemeindezentrum Sonne statt.