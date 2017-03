Lauterbach In Brauchtumspflege viele Akzente gesetzt

Kassiererin Bettina Wußler bilanzierte ein "wirtschaftlich gutes Jahr", mit einem konstanten Gewinn. "Die Kasse ist bei ihr in besten Händen", stellte Revisor Willi Weißer fest. Die Arbeit des gesamten Vorstandsteams lobte Weißer in höchsten Tönen. Im Umfeld zahle sich die vorzügliche Arbeit des Vortänzers Albert Schneider besonders aus.

Alle zur Wahl stehenden Amtsinhaber machen weitere zwei Jahre weiter: Anneliese Leimenstoll als Vorsitzende, Bettina Wußler als Kassiererin sowie die Ausschussmitglieder Felicitas Klaussner und Ursel Herzog. Aus dem Jugendbereich komplettiert Sarah Eckert als neues Ausschussmitglied das Gremium.

Tanja Gerger hatte ein umfangreiches Jahresprogramm 2017 in petto. Erwähnt seien lediglich am 23. April der Bodensee-Trachtentag auf der Insel Mainau, am 21. Mai ein Besuch beim Maifest des Trachtenvereins Oberndorf, am 17. und 18. Juni der Trachtenfachmarkt in Bad Dürrheim, am 16. Juli "Tag der Tracht" anlässlich der Landesgartenschau in Bad Herrenalb, am 1. und 2. August Heimatabende in Wolfach und Hornberg, 9. und 10. September Heimattage mit Landesfestumzug in Karlsruhe sowie der Winterheimatabend am 29. Dezember im Gemeindehaus. Der Vorschlag Gergers, im 2018 im Gemeindehaus das Kindertanzfest des Trachtengaus Schwarzwald auszurichten, stieß auf spontane Zustimmung.