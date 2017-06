Lauterbach "In 80 Jahren gute, aber auch schwere Zeiten erlebt"

Am Dienstag nahm das Fest mit dem Dankgottesdienst in der Katholischen Kirche, den Pfarrer i.R. Anton Cingia eindrucksvoll gestaltete, seinen Auftakt. Eine Überraschung für die Jahrgänger war die Mitwirkung des Männgersangvereins "1872" mit mehreren Liedern, bei denen auch Anton Cingia mitsang.

In seiner Ansprache wünschte Pfarrer Cingia den Jubilaren alles Gute und machte deutlich, wie viel sie in den vergangenen acht Jahrzehnten erlebt und bewältigt haben. "Es gab gute, aber auch schwere Zeiten für jeden von euch. Ihr dürft dankbar sein, solch ein Alter erreicht zu haben." Siegfried Saum gedachte bei der Fürbitte der verstorbenen Jahrgänger.

Nach dem Gottesdienst wurde das Jahrgangsfoto aufgenommen, ehe man sich zum Sektempfang im Gasthaus Adler auf dem Fohrenbühl einfand, der bei herrlichem Sommerwetter im Freien stattfand. Den Festabend eröffnete "Jahrgangschef" Walter Müller mit einem Klavierstück. Vor dem Abendessen hielt Hans Hekler zum dritten Mal seit dem 60er-Fest seine Festrede, in der er die Ereignisse der acht Jahrzehnte draußen in der Welt aber auch in Lauterbach Revue passieren ließ. "Seit 2008 haben wir kein Hallenbad mehr, aber seit 2016 die teuerste Fischtreppe der Welt."