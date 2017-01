Lauterbach Hotel "Holzschuh" wechselt Besitzer

Der bei der Firma Junghans beschäftigte Uhrmachermeister Adolf Holzschuh und Ehefrau Rosa, geborene Stemmer, eine Nichte von Stemmer, erwarben das "Kurhaus Lauterbach" am 9. Dezember 1909. Adolf Holzschuh hatte die Absicht, es zu einer kleinen Uhrenfabrik umzubauen, wurde aber von den beiden Nichten Stemmers, Rosa und Mathilde Stemmer, umgestimmt. Diese bestanden darauf, es als Pension weiterzuführen.

Telefonnummer eins

In unmittelbarer Nähe wurde 1932 ein Schwimmbad errichtet, welches 1938 wegen einem Straßenbau auf dem Gelände allerdings wieder zugeschüttet wurde. Das Hotel Holzschuh verfügte über das erste Telefon (Telefon-Nummer eins) und über die erste Zentralheizung am Ort.

In den Wirren des ersten und zweiten Weltkrieges kam der Kurbetrieb allerdings völlig zum Erliegen. Im zweiten Weltkrieg besetzten französische Streitkräfte das Hotel und benutzten es zur Kommandantur und als Krankenstation. 1949 wurde das Hotel an ihren eigentlichen Besitzer zurückgegeben.

Der 1909 geborene Sohn Oskar Holzschuh bildete sich an der renommierten Hotelfachschule Heidelberg zum Hotel-Fachmann aus und sammelte in renommierten Hotels des In- und Auslands Erfahrungen. Aus dem Kriegseinsatz im zweiten Weltkrieg in Russland kehrte er schwerstverwundet zurück. Zusammen mit seiner späteren Ehefrau Maria, geborene Zehnpfennig, übernahm er den "Holzschuh" am 12. Mai 1949. In den Folgejahren wurde es von Grund auf renoviert. Lauterbach erlebte in diesen Jahren eine neue Blüte des Fremdenverkehrs. 1969 wurde dem Hotel eine Terrasse und in unmittelbarer Nähe ein neues Schwimmbad angegliedert. Die Zimmer wurden 1970 mit Dusche ausgestattet.

Die zur Hotelfachfrau ausgebildete Tochter Renate lernte in einer Wintersaison den Küchenmeister und späteren Ehemann Willi Klein kennen. Beide übernahmen das Hotel "Holzschuh" am 1. Februar 1975.

Drei Sterne-Kategorie

Im Zuge grundlegender Renovierungen wurden 1995 das Restaurant und das Nebenzimmer neu gestaltet und zudem Kriterien erfüllt, um das Hotel als Drei-Sterne-Hotel führen zu können.

Das Hotel "Holzschuh" verschaffte sich weit über die örtlichen Grenzen hinaus einen ausgezeichneten Ruf. Küchenmeister Willi Klein engagierte sich rund 30 Jahre lang im örtlichen Fremdenverkehr, ist Mitglied der landesweiten Vereinigung regional arbeitender Restaurants "Schmeck den Süden" und Mitautor deren Kochbuch mit dem gleichen Namen. Ehefrau Renate, seit Kindesbeinen mit dem Metier vertraut und groß geworden, ist als Hotelfachfrau par excellence überaus beliebt und geschätzt. Die beiden Kinder haben sich beruflich anderweitig orientiert.

Für die sympathischen Hoteliers, beide 66 Jahre alt, schließt sich mit dem Verkauf des Hotels Holzschuh das Kapitel ihres Lebenswerkes. In die Wehmut tröpfelt die Hoffnung, den Lebensabend mit Hobbys versüßen und verzaubern zu können, für die bislang schlichtweg die Zeit fehlte.