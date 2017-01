Lauterbach "Hooriger Hund" hat Nachwuchs

Ehrungsmarathon

Präsidentin Evi Brucker lud anschließend zu einem wahren Ehrungs-Marathon ein. Zusammen mit ihrem Stellvertreter Ralf Haas ehrte sie die zehnjährige Vereinstreue von Katja Moosmann, Irmgard King, Jürgen King sowie von Jessica Moosmann und Daniela Haas, die vor lauter Freude vergaßen, ihre "Sternsinger"-T-Shirts zu wechseln, mit einer Urkunde und einem originellen Präsent. Bei der Ehrung von 20-jährigen Mitgliedern mit Urkunde und Präsent betonte Brucker bei Marlies Armbruster den "guten Geist hinter den Kulissen", bei Stefan Kunz "von 2000 bis 2014 im Ausschuss", bei Alexandra Haas "1992 bis 2008 Ausschuss und seit 2008 Kassenprüferin", bei Ralf Wöhrle "1992 bis 1998 Hilfskassier, 1997- bis 998 Ausschuss, 1998 bis 2010 Kassierer und seit 2010 Ausschuss", bei Ralf Haas "seit 1998 Vize-Gildemeister, seit 2014 stellvertretender Vorsitzender sowie Umzugsorganisator und sich für nichts zu schade" sowie bei Birgit Kunz "Bedienung".

Den ENV-Orden für besondere Verdienste überreichte Brucker an Aline Stark für das Einstudieren aller Tänze und "Garant der guten Laune" sowie an Sabine Kunz als stellvertretende Jugendleiterin und Programmgestalterin.

Die fünfte Jahreszeit der "Hoorigen Hunde" wird von nicht weniger als 17 Terminen geprägt. Die "Hexen-House-Party" findet am Samstag, 28. Januar, statt. Des Weiteren weist die Narrengesellschaft bereits auf den Umzug am Sonntag, 26. Februar, in Sulzbach hin.