Lauterbach "Holzschuh" wird "Sieben Linden"

Die beiden Geschäftsführer Paul van Elsdingen und Arina Geroes haben genaue Vorstellungen. Der Niederländer van Elsdingen besuchte die Deutsche Hotelfachschule, ist seit 45 Jahren in der Gastronomie aktiv und kennt sich in der Branche bestens aus. Sein Motto lautet: "Was anderes machen, sonst fällt man in der Mitte weg".

Die Fassade bleibt vorerst kaum verändert, doch im Innern des Hauses wird von Grund auf renoviert. Lediglich das Restaurant, von kleineren Änderungen abgesehen, bleibt hiervon nicht betroffen. Es entsteht ein geräumiger Eingangsbereich mit einer kleinen Lobby-Ecke zum Verweilen. Im bisherigen "Jägerstüble" wird die Rezeption mit Theke integriert. Dies schafft im hinteren Eingangsbereich Platz für eine zusätzliche Bar. Das Nebenzimmer dient auch künftig zu speziellen Veranstaltungen wie beispielsweise Familienfeiern.

Die Küche wird komplett umgestaltet und die Zimmer peu à peu modernisiert. Später wird auch der Terrassenbereich neu gestaltet. Die Garagen werden entfernt und durch eine einladende Eingangstreppe, links und rechts davon mit Terrassenflächen, ersetzt.