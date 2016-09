Lauterbach Herrscher der Welt wird gekrönt

Von Schiltach aus ging es mit der Bahn über Freudenstadt nach Raumünzach ins Murgtal. Im dortigen Pfadfinderzentrum hatten die Weltenbummler den geeigneten Startpunkt für ihre Expeditionen gefunden.

Nachdem am Sonntagabend nach einer typisch schwäbischen Stärkung die Zimmer bezogen waren, mussten sich die Kinder im Dunkeln mit der Umgebung vertraut machen und dabei drei wilde Tiere aufspüren und einfangen. Am ersten Tag ging die Reise weiter und so hatten die Kinder die Aufgabe, in Spanien wichtige Utensilien für ihre Expedition zu basteln.

Am Dienstag zeigte sich dann das Sommerwetter von seiner besten Seite und die Reise ging weiter ans Mittelmeer nach Italien. Am Mittwoch musste auf einer langen Wanderung der amerikanische Bundesstaat Montana erreicht werden.