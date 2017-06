Lauterbach "Harmonie" im Spaß-Modus

Eine Neuauflage mit der Trachtenkapelle "Harmonie" Mühlenbach, dem Musikverein Böhringen und dem Musikverein Lackendorf verspricht Gaudi der besonderen Art.

Die neue Fotobox hat es buchstäblich in sich. Zum großen Finale am Samstagabend nimmt "LauterBlech" die Bühne mit "böhmischer Blasmusik mit Schwarzwälder Touch" in Beschlag. Neben Wössner- und Weizenstand lockt eine originelle Bar auch mit "Cuba Libre" und "Hugo".

Beim bunten Unterhaltungsprogramm am Sonntag, 2. Juli treten, mit Ausnahme der Trachtenkapelle Gutach, mit den "Ehemaligen" der Sulzbacher "Harmonie", dem Männergesangverein "Sängerlust" Sulzbach, dem "Harmonie"-Vororchester, der Jugendkapelle Lauterbach-Sulzbach und dem Musikverein "Eintracht" Lauterbach überwiegend örtliche Vereine auf. Das bewährte Bewirtungs-Team der "Harmonie" sorgt an beiden Tagen für genüssliche Gaumenfreuden. Der Eintritt ist frei.