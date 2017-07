Lauterbach. Die Handball-SG Hornberg / Lauterbach / Triberg sucht die neuen Aufsteiger: Dafür findet am Samstag, 15. Juli, von 14 bis 16 Uhr ein Probetraining in der TSV-Halle statt. Alle Kinder Jahrgang 2009 bis 2014, die Lust haben das Handballspielen auszuprobieren, sind eingeladen. Die Jungs und Mädels trainieren sonst immer dienstags von 15 bis 16 Uhr in Lauterbach in der TSV-Halle. Auch die weibliche E- Jugend sucht noch Verstärkung, hauptsächlich Jahrgang 2006 bis 2010. Dafür findet am Dienstag von 17.15 bis 18.45 Uhr in der Sporthalle Hornberg ein Schnuppertraining statt.