Lauterbach Grundschüler üben Handball

Lauterbach. In der Lauterbacher Turnhalle fand jüngst der Grundschulaktionstag statt. Los ging es mit einem kurzen Aufwärmprogramm, danach absolvierte jedes Kind mehrere Stationen bei denen sowohl Geschicklichkeit, Koordination als auch Ausdauer gefordert waren. Natürlich stand der Spaß am Handball im Vordergrund getreu dem Motto des Aktionstages: "Lauf dich frei, ich spiel dich an!"

Die Grundschule Lauterbach war eine von rund 600 Schulen in Baden-Württemberg, die am Grundschulaktionstag der Handballverbände Südbaden, Baden und Württemberg teilnahmen. "Die Kinder in spielerischer Form an den Handballsport heranführen und die Handballbegeisterung der Jugend nach dem Europameistertitel und der olympischen Bronzemedaille der Männer weiter zu fördern", so formulierte die Leitung der Handballspielgemeinschaft SG Hornberg/Lauterbach das Ziel des Aktionstages.

Dank sagte die Schule den Helfern der SG, die den Tag mit den Zweitklässlern durchführten. Am Ende bekam jedes Kind auch eine Urkunde und eine Medaille für die Teilnahme. Die Handballer des TSV hoffen, dass die Lust am Handball über diesen Tag hinaus bestehen bleibt und schon bald viele Kinder der Grundschule regelmäßig ins Training kommen.