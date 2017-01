Lauterbach Großes Geleit für Hans-Peter Fetz

Hubert Nagel erwähnte in seiner Ansprache, die Stimme von Hans-Peter Fetz werde zwar fehlen, doch werde man sich an seinen gesunden Humor, an seine Fröhlichkeit und Geselligkeit, an seine Freude an der Natur, am Wandern und an seinen Garten erinnern. Auch sein Engagement bei der Kolpingfamilie hinsichtlich der südindischen Partnergemeinde hob Nagel hervor. Dort habe Fetz auch ein Patenkind gehabt, erinnerte er an dessen Verbundenheit zu der Kommune Pandamkary-Thalavady im Bundesstaat Kerala.

"Wir erinnern uns an seine Pflege und Anwendung des Lauterbacher Dialekts", so Nagel weiter, den der Verstorbene genauso beherrscht habe wie Englisch, Französisch und Spanisch. Daher habe man als Christen, bei all der tiefen Trauer und bedrückendem Schmerz, keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, sagte Nagel.