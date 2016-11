Lauterbach Großer Jubel bei der Tourist-Info

Beim "Wiesbauernhof" führt der neue Streckenabschnitt nicht mehr nach rechts talabwärts entlang dem Lauterbach, sondern nach links talaufwärts entlang dem Lauterbach bis zum "Oberbauernhof" und von dort entlang der L 108 rechts im Wald- und Wiesenbereich zum Fohrenbühl. In Sulzbach führt ein neuer Streckenabschnitt ab "Grusenloch-Steg" auf dem ehemaligen Naturlehrpfad hinauf zur Abzweigung "Grusenloch", danach weiter auf dem "Mittelweg" bis zur "Heuwiese", biegt dort rechts ab und führt neben der Straße bis zum "Rotwassersattel", von dort links ab auf dem Wanderweg bis zum neu angelegten Standort "Rotwasserwald" und danach auf der bisherigen Trasse weiter.

Neu ausgeschildert

Ab dem Standort "Grusenloch-Steg" in Richtung "Rotwasser-Parkplatz", über "Hasen" bis "Rotwasserwald" ist nur noch die "Lauterbacher Hochtalrunde" ausgeschildert. Am Schramberger "Schlossberg" führt der neue Streckenabschnitt bis oberhalb des "Aussichtshäusle", danach rechts hinunter zur ehemaligen Firma Junghans und zum Standort "Geißhalde", danach aufwärts zum "Lauterbacher Wasserfall", vorbei am "Arthur-Junghans"-Denkmal zum "Sammelweiher", danach rechts über den Steg zu den Standorten "Felsenmeer" und "Elisabethenfelsen" auf die bisherige Trasse. Die neuen Streckenabschnitte wurden selbstverständlich auch neu ausgeschildert, des Weiteren bisherige Streckenabschnitte neu eingeschottert.