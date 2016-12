Lauterbach Gronert in Sulzbach "angekommen"

Lauterbach-Sulzbach. Mathias Gronert wollte sich fortan nur noch um seine eigenen Kompositionen kümmern. Doch der Zufall wollte es, dass gleichzeitig beim Musikverein "Harmonie" Sulzbach die Dirigentenstelle neu zu besetzen war.

Mathias Gronert wurde hellhörig und seine Pläne kamen mächtig ins Wanken. Bereits nach dem ersten Schnuppertermin, quasi "Liebe auf den ersten Blick", stand für beide Partner fest, Mathias Gronert wird bei der Sulzbacher "Harmonie" am 1. April 2016 Nachfolger von Thomas Michelfeit. Sulzbacher Musiker, tragende Säulen von Mathias Gronerts Blaskapelle "Egerländer Gold", hatten seine Entscheidung zusätzlich erleichtert. "Ich habe ein hervorragendes und sehr gut besetztes Orchester übernommen, das zu außergewöhnlichen Leistungen fähig ist", stellt er im Nachhinein fest. "Ich finde es außergewöhnlich, was in Sulzbach und Lauterbach an musikalischem Potenzial vorhanden ist". Die ersprießliche Jugendarbeit beider Vereine trage Früchte, was sich auch im neu gegründeten, gemeinsamen Jugendorchester höchst effektiv niederschlage. Nach dem Credo Mathias Gronerts, auf Titel legt der Vollblutmusiker keinen Wert, ist "Musik machen" nicht nur "Noten spielen". Er habe insbesondere von Stilistik eigene Vorstellungen und wolle auch seine persönliche Handschrift profilieren. Dennoch müssten die Musikerinnen und Musiker nicht für ihn spielen, vielmehr als Einheit Noten zum Klingen bringen. "Ich kann mein Credo mit der gut besetzten "Harmonie" gut umsetzen, davon bin ich überzeugt", so Mathias Gronert. Die Chemie zwischen Dirigent und Orchester stimme und es laufe so wie er sich’s vorstelle. Er sei für alle Stilrichtungen gleichermaßen offen, sowohl für sinfonische Blasmusik, als auch für gehobene Unterhaltungsmusik. "Beide liegen mir am Herzen". Zuvorderst stehe für ihn die Freude am Musizieren, mit dem Anspruch auf Qualität, unabhängig von der Stilrichtung. Er bekennt sich als bodenständiger Schwarzwälder. Mathias Gronert entstammt einer "blasmusikalischen" Familie und verdiente sich seine ersten Sporen im tiefen Blech, hauptsächlich Tuba. Bereits mit 16 Jahren begann er die ersten Stücke selbst zu arrangieren und fühlte sich schon im jugendlichen Alter zu Höherem berufen. In der Dirigenten-Ausbildung eignete er sich das "Handwerk" für eigene Komposition (Harmonielehre) an und fand am Komponieren mehr und mehr Gefallen. Es erfolgten Weiterbildungskurse in Orchestrierung, auch für Filmmusik und Streichorchester sowie vertieft in sinfonischer Blasmusik. "Ich bin immer noch Student, bei Thorsten Wollmann, meinem Mentor“, betont Mathias Gronert. Aus dieser Zusammenarbeit seien zum Beispiel auch die Ensemblebearbeitungen von Peter Tschaikowsky’s "Nussknacker" entstanden, die beim diesjährigen "Winterzauber" des Musikvereins "Harmonie" am Samstag, 17. Dezember 19.30 Uhr in der Sulzbacher Kirche "Maria Regina Pacis" zu hören sind. Des Weiteren "Sax wie es ist", eine Komposition für fünf Saxofone und Blasorchester. Die Liste seiner erfolgreichen Kompositionen ließe sich beliebig fortsetzen. Mathias Gronert besuchte im Übrigen auch Kompositionsklassen beim spanischen Komponisten Ferrer Ferran. Mit seinem Egoton-Musikverlag in Hornberg wird von Mathias Gronert ein weiteres Standbein verkörpert. Wie der "Harmonie"-Vorsitzende Klaus Brucker gegenüber unserer Zeitung erwähnte, habe man in Dirigenten-Verpflichtungen keine allzu großen Erfahrungen gehabt. Die "Harmonie" habe in ihrer rund 60-jährigen Vereinsgeschichte lediglich vier Dirigenten "gesehen". Auch von daher sei man sehr froh gewesen, mit Mathias Gronert prompt einen "Volltreffer" landen zu können. Seine Probenarbeit mit ständig neuen Ideen sei abwechslungsreich und kurzweilig. "Unsere Musikerinnen und Musiker sind begeistert". Mathias Gronert arrangiere sich über das Musikalische hinaus auch bei allen sonstigen Vereinsaktivitäten. "Wir wachsen zu einem guten Team zusammen", so Klaus Brucker.