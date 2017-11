Lauterbach "Goldener Tannenzapfen" für Treue

Franz Hug hält lustige Laudatio

Das MGV-Urgestein, Senior Franz Hug ("ich freue mich wahnsinnig") brillierte mit einer lachmuskelstrapazierenden Laudatio. Originell kostümiert knöpfte er sich den Jubilar Josef Hermann vor. In Zeiten, in denen die "Bambi"-Verleihung in aller Munde sei, habe er sich "erstmalig und einmalig" zu einer ganz besonderen Preisverleihung entschieden. Die Verleihung einer Urkunde und des "Goldenen Tannenzapfen" habe durchaus seine Berechtigung für das Lebenswerk des unvergleichlichen Sängerfreundes. Der Jubilar verkörpere einen Sänger und Menschen mit einer Vita, die allumfassend einmalig sei. Quasi "ein lieber Kerl, ähnlich einem Pudel oder Lamm", der gelegentlich auch zu kräftigen Ausdrücken neige.

Als Ober-Erzengel Franziskus verkleidet, laudierte Franz Hug ("aus Würde und Weisheit sind mir die Flügel am Kopf gewachsen") anschließend den Jubilar Lothar Mayer. Er wolle den Jubilar ebenfalls in den Club der in weißen Umhängen gekleideten 60er-Erzengel aufnehmen und überreichte ihm Urkunde und den "Goldenen Notenschlüssel". Erzengel "Lotarius" habe mit ihm zusammen viele unvergessliche Momente der Freude bei Konzerten, Ausflügen und "vielfältigsten" Erlebnissen mitgeprägt.

Der Pop-Chor unter der Leitung von Dorothea Eberhardt begeisterte bei dem köstlich amüsierenden Programm unter anderem mit dem Nena-Titel "Wunder geschehen". Bei Sketchen zogen die Mitglieder des Pop-Chors alle Register. So auch als vier schwarz gekleidete Witwen (Uli Quade, Katharina Quade, Moni Brüstle und Bärbel Fehrenbacher) von sich behaupteten "wir sind wieder zu haben", auf dem "Wohnungsamt" mit Ober-Inspektor Manfred Seckinger und Bärbel Fehrenbacher sowie bei der Nonne (Moni Brüstle) und dem Priester (Uli Reith), die gemeinsam auf einer einsamen Berghütte übernachten mussten.

Aktive Mitglieder: Georg Kunz, Jürgen Pfundstein (je 30 Jahre); Erich Mayer, Lothar Mayer (je 60 Jahre); Josef Hermann (65 Jahre)

Passive Mitglieder: Georg Brucker, Wilhelm Klein, Familie Hildbrand (je 40 Jahre); Edgar Borho, Horst Bardutzky (je 50 Jahre)