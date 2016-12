Lauterbach Glühweinkessel dampft pausenlos

Lauterbach-Sulzbach. Philipp Rumpel aus Sulz, bereits zum achten Mal Gast, schwärmte von der stets guten Atmosphäre sowie vom super Essen und Trinken.

Er bemerkte, die Hof-Weihnacht sei was ganz Besonderes. So was finde man in seiner Heimat nicht. Das Ehepaar Thomas Maier aus Kenzingen-Bombach, ebenfalls zum achten Mal Gast, setzte noch eins drauf und meinte, die jährliche Hof-Weihnacht sei ein absolutes Muss. Die urige und idyllische Atmosphäre gehöre zu Weihnachten dazu und man organisiere deshalb stets ein Geschwister-Treffen.

Das offene Feuer im finnischen Holzfällerhaus erwies sich zum bevorzugten Treffpunkt, um sich in fröhlicher Runde aufwärmen zu können. Der speziell kreierte Glühwein bewirkte ein Übriges und von den zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten erwiesen sich besonders die Striebele als großer Renner. Die Kinder hatten ihren Spaß bei verschiedenen Holzspielen, oder insbesondere auch im Stall bei Eselhengst "Pablo" und Co. Die Familie Schwendemann gab sich mit dem Verlauf sehr zufrieden. Man habe in den vergangenen acht Jahren schon "alle Wetter gehabt" und auch schon weniger Gäste verzeichnet.