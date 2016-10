Lauterbach. Zur Mitgliederversammlung lädt die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar am Donnerstag, 3. November, um 19 Uhr ins Gemeindehaus in Lauterbach ein. Einlass ist um 18.30 Uhr. Im Anschluss an die Regularien wird ein attraktives Programm aus der Region geboten. Die Bewirtung übernimmt der RSV "Blitz". Zu Beginn wird ein Essen gereicht.