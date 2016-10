Lauterbach Gebetstag der Kolpingfamilien

Aus diesem Anlass versammeln sich die Kolpingfamilien Aichhalden, Dunningen, Hardt, Lauterbach, Oberndorf, Schramberg und Sulgen um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Lauterbach. Dort soll mit einer Abendmesse der Weltgebetstag des Kolpingwerks gefeiert werden. Im Anschluss daran treffen sich die Kolpingmitglieder mit ihren Angehörigen im Gemeindezentrum Sonne zum Gespräch und geselligen Ausklang. "Wir haben allen Grund, in diesen schwierigen Zeiten als Christen im Gebet zueinander zu stehen und uns zu unterstützen. Dieses Jahr steht das Kolpingwerk Philippinen im Mittelpunkt des Weltgebetstages des internationalen Kolpingwerkes" heißt es in einer Mitteilung von Kolping Lauterbach.