Lauterbach. Auch dieses Jahr findet am Heiligabendnachmittag in St. Michael ein Krippenspiel statt. Wieder sind alle Kinder und Jugendlichen dazu eingeladen, dabei mitzumachen. Gebraucht werden Mädchen und Jungen, die vorlesen, die eine, auch längere Sprech- und Hauptrolle übernehmen oder die als Hirten oder Engel mitmachen wollen. Bei den meisten Rollen müssen nur ein oder zwei Sätze gelernt werden, sodass das Krippenspiel für alle Kinder geeignet ist. Und selbst die Hauptrollen sind vom Text her gesehen überschaubar. Die Proben finden immer am Mittwochnachmittag statt. Alle, die am Krippenspiel teilnehmen wollen, treffen sich am Mittwoch, 9. November, um 15 Uhr im Musiksaal, 2. Obergeschoss, in der ehemaligen Grundschule.