Lauterbach Frauen-Power gibt den Ton an

Dirigentin Uta Borho ("Die Jugend befindet sich auf aufsteigendem Ast") freute sich besonders über den Aufwärtstrend im Jugendbereich. Die zwölf aktuellen Zöglinge haben aus ihren Reihen zwei Jugendsprecher gewählt. Am 19./20. Mai ist auf dem Hirzwald zusammen mit Furtwangen ein Proben-Wochenende geplant. Des Weiteren stehen zwei Konzerte bevor. Borho streifte kurz das "himmlische" Kirchenkonzert des Hauptorchesters und kam schließlich zur Überzeugung: "Ich kann mit euch machen, was ich will … ihr zieht alle mit … und ich wünsche mir, wir machen so weiter".

Für Samstag, 22. Juli, oder 9. September ist ein Probe-Nachmittag geplant. Moosmann ließ die Statistik sprechen. Der Verein zählt derzeit 22 aktive und 100 passive Mitglieder. Zwölf Jugendliche befinden sich in Ausbildung.

Bei 39 Proben betrug der Besuch lediglich 74 Prozent. Manfred Haas und Felicia Staiger fehlten nur zweimal, Sabine Moosmann kein einziges Mal. Ehren-Vorsitzender Roland Werner ("Im Verein läuft allerhand") lobte insbesondere die positive Entwicklung im Jugendbereich. Mit der Frauen-Power an der Spitze, befinde sich der Verein ständig auf Touren.

Für den aus beruflichen Gründen "beurlaubten" Kassier Jörg Haas rückt Ramona Haas nach und durfte sich bereits im Voraus über ein Sträußchen Blumen ihrer Vorstandskolleginnen freuen. Vanessa Zanker bleibt auch die nächsten beiden Jahre Schriftführerin, Josef Fehrenbacher Ausschussmitglied und Angelika Moosmann Kassenrevisor.

In ihrer Vorschau nannte die Vorsitzende Sabine Moosmann unter anderem am 1. Mai den Maihock der Bläserjugend, am 7. Mai eine Wanderung in Dietingen, am 21. Mai das Frühlingsfest im Schulhof, am 28. Mai eine "Besinnliche Stunde mit dem Kirchenchor Sulzbach" sowie am Sonntag, 15. Oktober das Herbstkonzert im Gemeindehaus.