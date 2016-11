Lauterbach Franz Moser: Ein Dorfladen auch für Lauterbach?

Mit Leben füllen

Nachdem die von der UBL angeregte Ortsmitte großen Anklang bei den Lauterbachern fand, soll einmal ganz genau hingeschaut werden, wie man den Dreh zur funktionellen Ortsmitte initiieren kann. Die Lauterbacher Ortsmitte sei trotz der sehr erfreulichen Wiedereröffnung des "La Fontana" nach wie vor von brachliegendem Potenzial gekennzeichnet, heißt es in einem Schreiben der UBL. Wie könnte man ungenutzte Räume mit neuem Leben füllen und Lauterbach noch lebenswerter machen? Lebensqualität in einem funktionierenden Gemeinwesen hängt nur von einer Hand voll Faktoren ab, die an diesem Abend zur Diskussion stehen sollen: Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs, Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, Kommunikation und soziales Miteinander, Bürgertreff, kulturelle Angebote, soziale und medizinische Versorgung.

Die Veranstaltung für alle interessierten Bürger beginnt heute, Mittwoch, um 19.30 Uhr in der Pizzeria "La Fontana".