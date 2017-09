Lauterbach Fortschritte bei Sanierungsarbeiten

Lauterbach (gbo). Auf Nachfrage teilte der Geschäftsführer der ausführenden Baufirma "dizwo", Frank J. Dieterle mit, es werde angestrebt zumindest die Sperrung in Lauterbach Ende der kommenden Woche aufzuheben.

Bei den beiden Brücken im Bereich des Sammelweihers stehen indes noch umfangreiche Arbeiten an. Trotzdem sei eine Aufhebung der Sperrung absehbar, wenngleich es danach immer noch zu kurzfristigen Behinderungen komme könne, um Restarbeiten auszuführen, so Dieterle in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Im Übrigen befinde man sich durchaus im angestrebten Zeitplan Mitte Oktober.