Lauterbach Formexperimente im Doppelpack

Die Sonderausstellung wird am Freitag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr von Bürgermeister Norbert Swoboda eröffnet. Der Kulturjournalist Bodo Schnekenburger führt in das künstlerische Schaffen von Ingrid Wild und Tobias Kammerer ein. Die Ausstellungseröffnung wird vom Berliner Kontrabassisten, Komponisten und Performance-Künstler Philippe Wozniak mitgestaltet.Die Werkschau "Ingrid Wild – Tobias Kammerer" ist bis 4. Februar in der Galerie Wilhelm Kimmich in Lauterbach zu besichtigen. Die Galerie ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.