Lauterbach Fohrenbühlturm 250 Meter aufstocken

Lauterbach. Zu viele emotionale Themen hätten ein ordentliches Arbeiten behindert. Er nannte die Fischtreppe, die "sensationelle Ortsmitte", den Sportplatz und die Windkraft, ohne auf Vollständigkeit zu beharren. Als erste Amtshandlung gelte es, den amtierenden Schultis seines Amtes zu entheben.

Bürgermeister Norbert Swoboda, in schmuckem Astronautendress, sah sich zunächst in der Bredouille und flüchtete bei seiner Verteidigung über Umwege in die große Politik und wagte bei sämtlichen Honoratioren einen Rundumschlag. Schließlich stellte er unumwunden fest: "Ohne Blumen auf der Wiese, geht es der Biene richtig miese. Steht die Sau auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein."

Auf den Flecken Lauterbach abhebend stellte er zwar fest, das "La Fontana" sei wieder offen, dafür sei "im Sulzbe keiner mehr besoffen". Richtig sauer stieß ihm auf, dass der Narrenrat offensichtlich eine Frauenquote von 30 Prozent scheinbar immer noch verpennt hat. "Gibt’s bei is koine Mädels für da Narrarat? Im Sulzbe wird d hoorig Hund doch au regiert von Evi Brucker in der Tat!" Er wolle selbst als Astronaut nicht wegfliegen und übereichte Buchholz den symbolträchtigen Rathausschlüssel.