Lauterbach (czh). Drei Schaltkästen für die Straßenbeleuchtung in Lauterbach sollen in diesem Jahr erneuert werden. Als günstigster Bieter soll die Firma Elektro Ketterer die Kästen für 10 818 Euro erneuern. Im Haushalt waren 11 000 Euro eingestellt. Im kommenden Jahr sollen drei weitere Schaltkästen ausgetauscht werden, kündigte Andreas Kaupp an.