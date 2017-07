Lauterbach Er selbst sieht sich als "Maler"

Nach ihrem Stück "We are the World" zum Auftakt ließen sie höchst einfühlsam "Die Rose" folgen. Andreas Kaupp, ein Sohn von Kurt Kaupp, hielt die Laudatio.

Auch wenn seine eigene Ausstellung auf dem Imbrand mit dem "Maler Kurt" besichtigt werden könne, sei es doch etwas ganz Besonderes, eine kleine aber feine Auswahl seiner Bilder in der Galerie und damit in der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Wohl keine anderen, als die wenigen Schlagworte "gesehen, begriffen, gezeichnet, gemalt", so der Ausstellungstitel, träfen die Entstehung der "Kunstwerke" besser.

Dabei höre Kurt Kaupp "Kunstwerke" und "Künstler" eigentlich gar nicht gerne und ordne sich selbst gerne als "Maler" ein, der Bilder malt oder zeichnet. Fast alle Bilder seien nicht abgemalt worden, sondern oft spontan entstanden, weil er etwas gesehen habe

Das Begreifen der Situation sei bereits vor dem ersten Pinselstrich von entscheidender Bedeutung und charakterisiere das Werk wie beispielsweise die überquellende Farbvielfalt am Lago Maggiore. Der Moment werde zunächst mit dem Stift skizziert und inspiriere im weiteren Sehen und Begreifen zu einem lebendigen Bild. "Maler Kurt" könne sich mit Pinsel, Stift, Kreide, oder sonst einem "Malwerkzeug" malerisch austoben. Oft ließen ausdrucksstarke Farbelemente, gelegentlich auch nur in schwarz/weiß, seine jeweilige Stimmungslage erahnen.

"Wer seine Bilder betrachtet wird rasch merken, dass "Maler Kurt" keinen speziellen Malstil hat", sagte Laudator Andreas Kaupp. Malstile neigten zur Routine und das sei Gift für die Kreativität, so die Hypothese von "Maler Kurt". Es sei ein ganz besonderes Anliegen von ihm, das Wissen, die Kenntnisse und Fertigkeiten regelmäßig weiterzugeben. Seit seiner Jugend sei er fasziniert vom Reichtum der Natur und der Schönheit der Schöpfung. Er wolle sich als Bestandteil in dieses sensible System einfügen.

Nach dem Gesangsstück "Price Tag" trat Kurt Kaupp selbst an das Pult und stellte fest: "Zeichnen und malen ist das Reden des Malers." Von daher wolle er keine große Rede schwingen und sich primär bei allen bedanken, die die Ausstellung ermöglichten. Nach weiteren treffenden Gesangsstücken "Flashlight" und "What ist Love?" mussten die beiden Enkelinnen Zugaben nachlegen.

Weitere Informationen: Die Ausstellung in der Galerie "Wilhelm Kimmich" ist bis Sonntag, 10 September, jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Unter Telefon 07422/94970 können Führungen vereinbart werden.