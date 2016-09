Lauterbach Elternbeirat legt selbst Hand an

Lauterbach. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme ging ein lang gehegter Wunsch des Elternbeirats in Erfüllung. Bislang mussten die Schüler zum Toilettengang das Schulgebäude verlassen. Nach Ansicht des Elternbeirats ein unzumutbarer Zustand. Doch es musste beharrliche Überzeugungsarbeit geleistet werden. Dies lohnte sich, es sprang ein Kompromiss heraus.

In der Gemeinderatssitzung am 21. März wurden für die Umgestaltung der Schulgebäude überschüssige Mittel in Höhe von 19 275 Euro festgestellt. Da auch das Treppenhaus neu zu streichen war, entstanden Zusatzkosten von insgesamt 38 700 Euro. Der Gemeinderat stimmte einer außerplanmäßigen Ausgabe im Haushalt 2016 in Höhe von 19 425 Euro zu. Der Elternbeirat erklärte sich bereit, die Maler- und Fliesenarbeiten für zwei neue Schüler-WC zu übernehmen. Elternbeiratsvorsitzende Martina Schmidt: "Das Projekt wurde von uns in den Sommerferien angegangen und konnte pünktlich zum Start des neuen Schuljahres abgeschlossen werden. Bereits die neuen Schulanfänger kommen vom ersten Tag an in den Genuss der neuen Toiletten und müssen im Winter nicht mehr den unbeaufsichtigten Weg in die Kälte antreten. Der Elternbeirat ist froh, dass Gemeinde, Schule und Eltern es gemeinsam schaffen, Projekte dieser Art zu realisieren." Wenn alle an einem Strang ziehen sei es möglich, bereits die ersten Schritte der Grundschüler auf ihrem Bildungsweg so optimal wie möglich zu gestalten, so Schmidt.

Bürgermeister Norbert Swoboda bedankte sich bei Schmidt für das Engagement des Elternbeirats. Auf dessen Wunschzettel ist noch ein weiteres neuralgisches Projekt aufgeführt. So bestehe bei der Erneuerung des Schulhofes, der wenig kindgerecht gestaltet sei, Handlungsbedarf. Auch hier könne ein gemeinsamer Weg zum Erfolg führen, wenn neben der Gemeinde auch die Vereine mit eingebunden werden.