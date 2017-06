Lauterbach "Eintracht" hält die Tradition hoch

Lauterbach. Mit dem Marsch "Malser Schützen" ging es vom Sommerberg über das Hölzle hinunter ins Dorf. Mit der Tagwacht zum Herrgotts-tag, wie Fronleichnam in vorwiegend katholischen Gegenden genannt wird, pflegt der Musikverein "Eintracht" eine jahrzehntelange, schöne Tradition weiter.

Um die Tagwacht ranken sich zahlreiche und überwiegend ergötzliche Anekdoten. Beim Festgottesdienst in der Kirche St. Michael, musikalisch umrahmt vom Kirchenchor unter der Leitung von Ute-Haas-Woelke und an der Orgel begleitet von Wolfgang Borho, sprach Pfarrer i. R. Anton Cingia von einem besonderen Festtag. Er rief eigene Kindheitserlebnisse an diesem Tag in Erinnerung und gab zu bedenken: "Wer hätte damals gedacht, dass ich Jahrzehnte später als Pfarrer hier stehen und nachher bei der Prozession die Monstranz durch die Straßen meiner Heimatgemeinde tragen darf". Bei schönstem Sommerwetter bewegte sich die folgende Fronleichnamsprozession, angeführt vom Musikverein "Eintracht" unter der Leitung von Ralf Vosseler, über die Haupt- und Friedhofstraße zum ersten Altar, der von der Kolpingfamilie errichtet wurde.

Es folgten über die Pfarrer-Sieger-Straße und beim Gemeindehaus ein Altar der Erstkommunikanten, bei der Pausenhalle der Grundschule ein Altar der KjG und schließlich auf dem Felsen der Altar des "Geschwister-Heine-Kindergartens". Zahlreiche Gläubige nahmen begeistert daran teil.