Lauterbach. Auf Initiative von Dominic King, Wolfgang Öhler und mit Hilfe des Elternbeirats der Schule Lauterbach steigt am Fasnetssamstag eine "Sonnensause". Der Erlös wird für den Schulhof gespendet Die Lauterbacher Schnurranten-Gruppen werden auf ihrem Weg durch die Gemeinde auch in der "Sonne" aufsagen. Gastgeber des Abends ist eine Elterninitiative: Die Familien King und Öhler sowie der Elternbeirat werden sich frei nach dem Motto "älles für den Schulhof" um Gäste und Schnurranten kümmern. Es gibt Rustikales zu Essen und Flüssiges zu Trinken und zum Nachtisch Kaffee, Kuchen und Schulhof-Unterstützungs-Verdauerle. Nach den Schnurrantengruppen ist noch lange nicht Schluss: DJ Ballo heizt ein und sämtliche Tanzbeine dürfen geschwungen werden. Kinder sind willkommen. Die „Sonne“ ist an diesem Tag ab 18 Uhr geöffnet, Reservierung bei Dominic King, Telefon 07422/2 32 58.