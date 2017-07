Lauterbach Ein wahrer Blickfang, mittendrin im Dorf

Es ist repräsentativ und es verschönert das Ortsbild", urteilt Öhler, der in Zürich sein Diplom als Farbdesigner gemacht hat. Das Gebäude hat Geschichte: 1864 erbaut, war darin zunächst ein Textilgeschäft eingerichtet. Dann fand dort ein Lebensmittelgeschäft seinen Sitz. 1956 erhielt das Haus einen Anbau und ein Edeka-Markt hielt Einzug. In den 80er Jahren war der Getränkemarkt Hildbrand dort untergebracht. Claus Öhler mietete es 2011 und gründete darin seinen Malerbetrieb. 2015 wurde das Haus abgerissen, lediglich die Grundmauern blieben erhalten. Zwei Jahre lang erfolgte der Neubau bis sich das Gebäude in seinem heutigen aparten Aussehen präsentierte.

Claus Öhler hat viel Eigenarbeit in das Haus investiert, dabei besonders darauf geachtet, es auf den neuesten energetischen Stand zu bringen. 180 Quadratmeter Gewerbefläche erstrecken sich im Erdgeschoss, für das ehemalige Ladengeschäft wird ein Konzept als Ausstellungsraum erarbeitet. In den Obergeschossen sind Wohnräume.

"Weg vom Standard" war beim Design des Hauses der Grundgedanke. Außen dominiert Betonoptik in unterschiedlichen Farb-Nuancen, der Innenbereich ist in verschiedenen Optiken gehalten. "Der Kunde soll was zum Anschauen haben", erklärt Öhler, der sein Haus als Visitenkarte sieht.