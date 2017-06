Lauterbach Ein Haus, das aus zwölf Kilometer Weißtannenbalken gebaut ist

Dieser See, gelegen an der Schwarzwaldhochstraße, ist der größte der sieben verbliebenen Karseen des Schwarzwaldes. Er ist 3,7 Hektar groß, 18 Meter tief und liegt auf einer Höhe von 1036 Meter. Der Name des Mummelsees geht auf die weißen Seerosen zurück, die im Volksmund "Mummeln" genannt werden.

Nach dieser Pause, mit Außentemperaturen von sechs Grad, ging es weiter über Hundseck und Bühlerhöhe nach Geroldsau. In der Geroldsauer Mühle in einem Stadtteil von Baden-Baden machte die Reisegruppe Mittagsrast. Die Geroldsauer Mühle ist als Marktscheune ein 3000 Quadratmeter großes Schwarzwaldhaus mit Gastronomie und einem Einkaufsmarkt für regionale Produkte. Es ist der größte Weißtannenbau Deutschlands.

In dem Gebäude wurden zwölf Kilometer Balken aus Weißtannen verbaut, dies sind rund 12 000 einzelne Holzteile. Grundsteinlegung war am 5. Juni 2014 und Eröffnung am 22. August 2015. Die urige Gastronomie umfasst rund 200 Plätze im Gasthaus und weitere 350 Plätzen im Biergarten. Nachdem die Gruppe alles besichtigt hatte, ging die Fahrt über die Badische Weinstraße mit ihren schmucken kleinen Winzerorten zur Schlusseinkehr nach Hofstetten.