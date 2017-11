Lauterbach (gbo). Die Kolping-Familie feiert am Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr im Gemeindezentrum "Sonne" den Kolping-Gedenktag. In dessen Rahmen werden nach einer Kaffeestunde verdiente Mitglieder für treue Mitgliedschaft im internationalen Kolpingwerk geehrt. Es besteht die Möglichkeit zur Begegnung und persönlichen Gesprächen. Zum gemeinsamen Abschluss des Gedenktages findet um 18.30 Uhr mit Präses Pfarrer Rüdiger Kocholl in der Kirche St. Michael eine Eucharistiefeier statt.