Lauterbach Die Sanierung hellt sich auf

Lauterbach. Die Besichtigung der laufenden Sanierungsmaßnahme und die Vorstellung zusätzlicher Planungen bildeten den einzigen Tagesordnungspunkt.

Bürgermeister Norbert Swoboda erinnerte daran, bei den ursprünglichen Planungen hätten die topografischen Gegebenheiten eine entscheidende Rolle gespielt. Die Hauptargumente zielten darauf ab, die Erweiterung des Friedhofes in Anlehnung an die Aussegnungshalle barrierefrei und ebenerdig zu gestalten. Das Ingenieurbüro Eppler, Dornstetten ermittelte 2015 für die Sanierungsmaßnahme Kosten von 1 501 363 Euro. Nach neuester Kostenermittlung belaufen sich die Kosten auf 1 443 720 Euro, was Minderkosten von 57 643 Euro gegenüber der letzten Kostenberechnung entspricht.

Im Haushaltsplan 2015 sind 150 000 Euro, im Haushaltsplan 2016 350 000 Euro, vom Ausgleichsstock 700 000 Euro sowie im Haushaltsplanansatz 2017 243 720 Euro vorgesehen. Zusätzlich zur laufenden Maßnahme wäre es möglich, im mittleren Grabfeld eine gestalterische Maßnahme mit Bäumen und einer Ruhebank sowie weitere Urnengräber umzusetzen. Hierüber soll noch beraten werden.