Lauterbach Die österreichische Brassband "Da Blechhauf’n" kommt auf den Fohrenbühl

"Da Blechhauf’n", das sind sieben Vollblut-Blech-Musiker aus Wien und Umgebung. Genauer gesagt drei Trompeten, drei Posaunen und eine Helikontuba, welche in akustischer Kooperation aufreizend miteinander spielen und mal leise, mal in voller Lautstärke dem Publikum ganz ordentlich den Marsch blasen. Allerdings nicht nur den. Seine Wurzeln hat das Septett im gemeinsamen Musizieren im Landverein. Die österreichische Kult-Brassband "Da Blechhauf’n" macht auf ihrer "Wirtshaustour 2017" am Freitag, 24. März, im Landgasthof Schwanen auf dem Fohrenbühl Station.