Lauterbach Die Möglichkeiten des Lebens nutzen

Die junge Tuttlingerin studierte an der Musikhochschule in Trossingen. Sie ist erst vor kurzem von einem mehrmonatigen Aufenthalt in Indien und Vietnam zurückgekehrt und hat sich nun in Stuttgart niedergelassen, von wo aus sie sich als freischaffende Sängerin etablieren möchte. Auf ihrer ersten Süddeutschland-Tour war LOUDERbach die zweitletzte Station.

Begleitet wurde Tabea von den Freiburgern Michael Oertel an der Gitarre und Lukas Steinmeyer am Bass. Die drei spielten vor allem eigene Lieder auf Englisch und auf Deutsch, die von Liebe, Freundschaft und vor allem von den Möglichkeiten handeln, die sich im Leben ergeben, und die man so gut wie möglich nutzen sollte.

Das eigene Potenzial ausschöpfen – das tat Tabea, die mit ihrer mal glockenhellen, mal souligen Stimme den Raum füllte, teilweise sogar ohne Mikrofon. Zwischen den Liedern erzählte sie von ihrer Reise nach Indien, wo sie gleich am Tag nach der Ankunft gefragt wurde, ob sie mit ins Studio wolle, um Musik aufzunehmen.