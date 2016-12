Lauterbach Die Jüngsten zeigen ihr Können

Lauterbach. Der Nikolaus besuchte in der Turnhalle die Kinder des TSV. Diese hatten sich in den letzten Wochen in den einzelnen Übungsstunden auf diesen Nachmittag bestens vorbereitet. So konnten viele Eltern und Großeltern die sportlichen Aktivitäten ihrer Kinder bestaunen. Die vier- bis siebenjährigen Mädchen und Jungen turnten am Kasten. Diese Gruppe wird trainiert von Janina Sujka, Sonja Rajsp und Helmut Pröbstle. Die Erst- bis Viertklässler-Mädels, trainiert von Beate und Denise Epting, zeigten ihr Können beim Bodenturnen. Neu dabei waren die Minis der Leistungsriege, auch sie zeigten was sie schon auf der Bodenmatte alles könne. Trainiert wird die Gruppe von Elke Waller, Sonja Reuter, Steffi Waller und Leonie Öhler.