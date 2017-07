Lauterbach Die Faszination der Bergweld entdecken

Im Hotel Idealpark in Leifers war die Lauterbacher Reisegruppe in den vier Tagen bestens untergebracht. Am Dienstag nach dem Frühstück, bei herrlichem Sonnenschein, machten sich die Jahrgänger auf zur imposanten Dolomitenrundfahrt mit einem Reiseleiter, der ihnen die ganze Bergwelt faszinierend erklärte.

Am dritten Tag wurden morgens die Gärten von Schloss Trauttmansdorff mit ihrer herrlicher Blütenpracht besichtigt. Nachmittags ging es weiter mit einer Schloss-Weinkellereibesichtigung mit anschließender Weinprobe. Abends zurück im Hotel Idealpark spielte für die Jahrgänger nach dem Essen ein Alleinunterhalter flotte Melodien zum Mitsingen und zum Tanzen.

Am darauffolgenden Tag stand nach dem Frühstück auch schon wieder die Heimreise an. Über Bozen, Brennerpass, Innsbruck, Fernpass, Tannheimertal, wo nochmals eine große Pause eingelegt wurde. Diese Pause nutzten die Jahrgänger zu einem Spaziergang zum Haldensee, bevor es zurück nach Lauterbach ging. Der Abschluss fand dann wieder im Hotel Storchen in Oberuhldingen statt. Auf der Heimfahrt bedankte sich Manfred Reuter im Namen aller Jahrgänger bei Wolfram Müller für den gut organisierten und harmonischen Ausflug.