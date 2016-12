Lauterbach Die Erden-Uhr um genau 2016 Jahre zurückgedreht

Pfarrer Rüdiger Kocholl erwähnte in seiner Begrüßung, Jung und Alt fieberten dem Krippenspiel entgegen. Der beeindruckende Besuch in der nahezu voll besetzten Kirche bedurfte keines weiteren Beweises. Autor Werner Körber verstand es erneut auf geniale Weise, die Geschichte der Geburt Jesu den 32 begeisternd aufführenden Kindern mundgerecht "auf den Leib" zu schreiben. Man bedenke, dies vollbringt Körber seit über einem Jahrzehnt jedes Jahr neu und aktualisiert.

Um diese wunderbare Geschichte in einem Dorf im 2000 Kilometer entfernten Judäa verstehen zu können, müsse man die Erden-Uhr 2016 Jahre zurückdrehen, so der Erzähler Elias Kunz. Maria habe die Botschaft der Engel zunächst nicht verstanden und ihre Schwangerschaft verheimlicht, auch gegenüber Josef. Dieser vertraute der Stimme eines Engels: "Maria wird keine Schande über dich bringen, im Gegenteil, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Er ist Gottes Sohn und Gott will, dass du ihm ein guter Vater sein wirst!". Josef habe sich an die Botschaft des Engels gehalten und sich zu Maria bekannt. Die ganze Landschaft sei von hellem, gleißendem Licht überflutet worden. So hell, als ob Himmel und Erde zusammengewachsen wären. "Mit der Geburt eines Kindes bekommt unser Leben einen Sinn und alle Menschen, die guten Willens sind, können in Frieden leben!", so die eindringliche Botschaft des Krippenspiels.

Autor Werner Körber legte auch als Spielleiter sein ganzes Gewicht als erfahrener Pädagoge in die Waagschale. Die seit anfangs November probenden Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache und brillierten mit ergötzlichem Charme.